Администрация Трампа легитимизировала главную позицию Кремля по Украине: о чем речь

Приняв точку зрения российского диктатора Владимира Путина на то, что он называет "коренными причинами" войны, что Россия должна была начать полномасштабное вторжение из-за желания Украины вступить в НАТО – администрация Дональда Трампа фактически легитимизировала позицию Кремля, что независимость ряда бывших советских республик остается нерешенным вопросом. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Цитируя президента Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдера СМИ отмечает, Дональд Трамп и его команда откладывают решение фундаментального тупика, лежащего в основе конфликта – глубоко укоренившейся веры Путина в то, что Украина не должна быть независимой.

"Вы не получите договоренность без согласия Украины. Большая слабость Трампа в том, что он думает, что он и Путин могут диктовать условия договоренности. Если он не собирается предоставлять Украине оружие или гарантии безопасности, он отказывается от своего влияния на Зеленского, который вполне может отвергнуть однобокое мирное соглашение и решить продолжить борьбу при поддержке Европы", — отметил Даалдер.

Читайте также на портале "Комментарии" — перед прекращением огня в Украине путинский режим будет искать "дорожную карту" для более масштабного соглашения, которое бы не ограничивалось только самой войной в Украине. Он также заявил, что Россия может согласиться на миротворческие силы ООН в Украине, если в их составе не будет военных из стран НАТО. Об этом пишет "The New York Times", цитируя директора Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федора Войтоловского.

Также издание "Комментарии" сообщало – как неделю назад, так и сейчас аналитики Института изучения войны (ISW) склонны считать, что путинский режим, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по отношениям с США. Следовательно, цель Москвы – выжать максимум для себя в потеплении отношений с Вашингтоном. Но об уступках и даже компромиссах по войне в Украине здесь речь не идет.



