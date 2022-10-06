Сразу после отставки: НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко

Уголовное производство против Кирилла Шевченко касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк. По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. По такой схеме из банка вывели 206 миллионов гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба САП.

Кирилл Шевченко. Фото: сайт НБУ

Отмечается, что САП и НАБУ разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн. гривен.

В ходе расследования правоохранители установили, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.

В ведомстве добавили, что для этого должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие услуги банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам денежное вознаграждение.

Следователи установили, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен.



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