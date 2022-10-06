logo

BTC/USD

20199.76

ETH/USD

1371.82

LTC/USD

54.66

USD/UAH

40.60

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сразу после отставки: НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко
commentss НОВОСТИ Все новости

Сразу после отставки: НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко

Следствие установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен

сегодня, 14:04
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уголовное производство против Кирилла Шевченко касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк. По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. По такой схеме из банка вывели 206 миллионов гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба САП.

Сразу после отставки: НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко

Кирилл Шевченко. Фото: сайт НБУ

Отмечается, что САП и НАБУ разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн. гривен.

В ходе расследования правоохранители установили, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.

В ведомстве добавили, что для этого должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие услуги банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам денежное вознаграждение.

Следователи установили, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен.                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам, подчеркнув, что они уже проиграли, а также предположив, что всё больше граждан РФ понимают, что они, насильно мобилизуемые, должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Что можно сказать о влиянии мобилизации на ситуацию в РФ? Есть ли вероятность, что когда "мобики" пойдут назад в гробиках, это как-то расшатает ситуацию и ускорит свержение Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия хочет утвердить аннексию части Украины через ООН: стали известны подробности.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0YTi8RwnTG65bEeCRFENNX4tbnJQrJPniUfz4v141AAgRTziSL6P3CdngaRd7ixGjl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!