Свержение Путина: реально ли это – что может заставить россиян одуматься

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам, подчеркнув, что они уже проиграли, а также предположив, что всё больше граждан РФ понимают, что они, насильно мобилизуемые, должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Что можно сказать о влиянии мобилизации на ситуацию в РФ? Есть ли вероятность, что когда "мобики" пойдут назад в гробиках, это как-то расшатает ситуацию и ускорит свержение Путина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россияне скорее просто свергнут власть, либо там забурлит гражданская война

Ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук сомневается, что массовые потери даже среди свежемобилизированных как-то всколыхнут российское общество.

"Надо понимать, что российское общество – инертное и перепуганное. Оно боится потерять сказки из телевизора и относительную наполненность холодильника. Боится выходить на массовые акции протеста, потому что они тут же подавляются армией силовиков. А те, кто выходит на антимобилизационные мероприятия – и вовсе забираются в военкомат и "забриваются" на фронт", – поясняет эксперт.

Оно больше склоняется к возможности военного внутреннего переворота в РФ.

"Там далеко не все глупые. Многие высокопоставленные лица реально оценивают риски. И, если говорить о применении тактического ядерного вооружения, понимают, что это чревато для самой России, – отмечает Андрей Рымарук. – Никто не говорит, что мир впряжется за нас и нанесет ответный ядерный удар. Но будут не менее болезненные удары. А потому россияне скорее просто свергнут власть. Либо там забурлит гражданская война".

Если вести речь об ускорении процесса свержения власти Путина, надо понимать, что в РФ сейчас "коллективный Путин"

По словам политтехнолога, бойца спецподразделения "Хорт" Александра Кондратенко, россияне пока не верят, что проиграли. И продолжают питаться продуктом роспропаганды.

"Да, вскоре пойдут погибшие мобилизированные. Но вряд ли это ужаснет Россию. Даже если мы выкосим почти столько же, сколько уже положили кадровиков – свыше 60 тысяч официально (а не официально под сотню тысяч). Как показывает история, в том числе современная – человеческую жизнь в России не ценят, а протестовать боятся", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что, если вести речь об ускорении процесса свержение власти Путина, надо понимать, что в РФ сейчас "коллективный Путин".

"Зеленский подчеркивает, что речь идет об одном безумце, но на самом деле тут скорее общероссийская повестка. И чтобы ее изменить, чтобы свернуть действующий режим, следует действовать коллективно, – поясняет Александр Кондратенко. – Количество долларов миллиардеров в РФ – около 90 человек. Они понимаю, что политика, экономика, бизнес, тесно связаны между собой. И сейчас они терпят колоссальные убытки из-за войны. И эти так называемые элиты в какой-то момент могут поспособствовать свержению Путина. Но, опять таки, должна быть целая сеть людей, заинтересованных в этом".

По мнению эксперта, если миллиардеры будут стоять за процессом массовых протестов на фоне нового потока гробов в РФ (а он пойдет туда, в том числе с "мобиками", неизбежно), если они будут режиссерами и спонсорами данного действа, подключив еще и недовольную военную элиту, то путинский режим может рухнуть куда быстрее, чем представляется.

"Мы видим, как уже возмущается мобилизацией Кавказ, другие национальны меньшинства. Но в целом в РФ реакция пока малая. И на сегодняшний день не видно предпосылок для того, чтобы в ближайшее время Путина свергли, – говорит Александр Кондратенко. – Информационное пространство РФ наполнено поддержкой так называемой "спецоперцией". Народ забитый и зазомбированный. Мне с трудом верится, что даже если мы 50 тысячи "мобиков" в одночасье утилизируем, Россию охватят серьезные волнения. Но если к этой истории приложат руку российские денежные мешки, желающие сохранить хотя бы часть своего состояния, а не продолжать сползать со всей страной-агрессором в бездну, их связи в бизнесовых, политических и международных кругах могут ускорить крах нынешнего правящего режима".

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали перед какой дилеммой в Украине оказалась российская армия.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!