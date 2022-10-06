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В британской разведке рассказали перед какой дилеммой в Украине оказалась российская армия

ВСУ подвинули линию фронта в Херсонской области на 20 км, у РФ дилемма

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Контрнаступление украинских войск на южном направлении усиливается и россиянам откровенно не хватает сил и ресурсов для того, чтобы удержать Херсон. Поэтому российское командование, скорее всего, примет решение о развёртывании резервных мобилизационных сил. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

В британской разведке рассказали перед какой дилеммой в Украине оказалась российская армия

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что украинские войска в ходе контрнаступательной операции уже передвинули линию фронта на 20 км. Этого удалось добиться благодаря продвижению вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра. Тем не менее, пока ещё самых ожесточенных боёв на Херсонщине нет, потому что такое продвижение ВСУ не угрожает основным российским оборонительным позициям.

В британской разведке считают, что россияне больше всего боятся за нарастающую угрозу в секторе Новой Каховки. В частности, беспокойство вызывает то, что у России нет возможности в этом секторе переправлять силы и технику через мостовую переправу, которую разрушили ранее украинцы. 

В итоге Россия стоит перед дилеммой – отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части области более прочной, но есть политические моменты из-за которых Москва не может пойти на это и будет давать команду оставаться и обороняться. Именно поэтому командование РФ бросило на оборону Херсонской области те подразделения, которые серьёзно недоукомплектованы и ранее в боях понесли большие потери.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1577893589991956480
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