Россия хочет утвердить аннексию части Украины через ООН: что известно

На следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит, следует ли осудить псевдореферендумы на оккупированных территориях и попытку аннексии 4 областей Украины. Москва лоббирует тайное голосование по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

РФ лоббирует тайное голосование в ООН о попытке аннексии регионов Украины / фото facebook.com/UKRinUN

В предложенной Западом резолюции Генассамблеи ООН речь идет о том, чтобы осудить действия Кремля о "присоединении" четырех областей Украины к России. Также в резолюции предлагается назвать так называемые "референдумы", как незаконные, которые Москва придумала, чтобы узаконить аннексию новых украинских регионов.

В России уже отреагировали, заявив, что такая резолюция носит исключительно политический характер и может привести к усугублению разногласий, которые и так присутствуют внутри Генассамблеи ООН.

Постпред России в ООН Василий Небензя в письме представителям ООН утверждал, что тайное голосование крайне важно, потому что странам якобы сложно выражать свою позицию по этому вопросу публично из-за давления Запада.

Тем не менее, ГА, вероятно, должна будет провести открытое голосование по вопросу о том, следует ли проводить тайное голосование.

На прошлой неделе Россия наложила вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов.

Напрашивается параллель с ситуацией, которая была в 2014 году, когда после аннексии Россией украинского Крыма в Совбезе РФ наложила вето на проект резолюции, осуждающий "референдум", а затем Генассамблея приняла резолюцию о признании референдума недействительным. Это решение поддержали 100 голосами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали перед какой дилеммой в Украине оказалась российская армия.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!