Союзник России заявил о своем стремлении максимально сблизиться с ЕС

Армения, которая является союзником России по ОДКБ, поддерживает переговоры Молдовы и Украины с Евросоюзом о членстве. Этот вопрос приветствуется не только правительством страны, но и армянским народом, также имеющим европейские стремления. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает "1lurer".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Армении принял участие в министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе, сделав ряд заявлений, направленных осветить желание страны к проевропейскому становлению.

"Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому Совету начать переговоры о присоединении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствует не только правительство Армении, но и ее народ, также имеющий европейские стремления", — заявил министр.

По словам Мирзояна, процесс демократизации и внедрение амбициозной программы реформ в Армении "не останавливались ни на секунду".

"Последним проявлением нашей решимости стала ратификация Римского устава в Армении. Присоединившись к Международному суду ООН, Армения способствовала укреплению международной правовой системы, в то же время подтверждая суверенное право принимать решения исходя из собственных национальных интересов", — подчеркнул глава МИД Армении.

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