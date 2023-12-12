Союзник России заявил о своем стремлении максимально сблизиться с ЕС

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Кравцев Сергей
Армения, которая является союзником России по ОДКБ, поддерживает переговоры Молдовы и Украины с Евросоюзом о членстве. Этот вопрос приветствуется не только правительством страны, но и армянским народом, также имеющим европейские стремления. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает "1lurer".
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Армении принял участие в министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе, сделав ряд заявлений, направленных осветить желание страны к проевропейскому становлению.
По словам Мирзояна, процесс демократизации и внедрение амбициозной программы реформ в Армении "не останавливались ни на секунду".
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