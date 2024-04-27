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Сотрудники ТЦК идут в люди: какое новшество ждет жителей Львовщины

Сотрудники ТЦК будут дежурить на блокпостах во Львовской области

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень заявил, что власти региона решили обновить состав блокпостов и теперь там будут стоять сотрудники ТЦК и СП. Как передает портал "Комментарии", в интервью "Tvoemisto.tv" он сообщил, что теперь, кроме двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки.

Сотрудники ТЦК идут в люди: какое новшество ждет жителей Львовщины

Работники ТЦК. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, такое решение касается только внутренних блокпостов, которых всего в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные мероприятия.

Тарас Грень отметил, что на пограничных контрольно-пропускных пунктах работников ТЦК не будут размещать.

Стоит отметить, что инициатива, которую только собираются внедрить во Львовской области второй год подряд практикуется в той же самой Сумской области, где работники ТЦК не просто находятся вместе с представителями полиции практически на всех блок-постах, но и активно выдают повестки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине уйдет в прошлое статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Мужчин, ранее считавшихся такими, начнут повторно вызывать в ТЦК и СП для медкомиссии. Военнообязанных четко разделят на годных и непригодных. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" сообщила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

Также издание "Комментарии" сообщало – территориальные центры комплектования (ТЦК) не успеют актуализировать данные всех военнообязанных за 60 дней, как того требует новый закон о мобилизации. Это создаст дополнительный хаос.

Ранее "Комментарии" информировали – как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал.




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Источник: https://tvoemisto.tv/news/na_lvivshchyni_pratsivnyky_ttsk_pratsyuvatymut_na_blokpostah_163547.html
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