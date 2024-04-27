Сотрудники ТЦК идут в люди: какое новшество ждет жителей Львовщины

Руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень заявил, что власти региона решили обновить состав блокпостов и теперь там будут стоять сотрудники ТЦК и СП. Как передает портал "Комментарии", в интервью "Tvoemisto.tv" он сообщил, что теперь, кроме двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки.

Работники ТЦК. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, такое решение касается только внутренних блокпостов, которых всего в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные мероприятия.

Тарас Грень отметил, что на пограничных контрольно-пропускных пунктах работников ТЦК не будут размещать.

Стоит отметить, что инициатива, которую только собираются внедрить во Львовской области второй год подряд практикуется в той же самой Сумской области, где работники ТЦК не просто находятся вместе с представителями полиции практически на всех блок-постах, но и активно выдают повестки.

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