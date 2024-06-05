Состоится откровенный разговор: Белый дом анонсировал сразу две встречи между Зеленским и Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с главой Белого дома Джо Байденом в ближайшее время. Первая встреча состоится уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет издание AFP.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

СМИ отмечает, Владимир Зеленский и Джо Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".

"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о положении дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", — отметил советник Белого дома.

По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.

Стоит отметить, саммит лидеров стран "Большой семерки" состоится 13-15 июня в итальянском регионе Апулия. Ранее премьер Италии Джорджия Мэлони подтвердила участие президента Украины Владимира Зеленского. Но она не уточнила, будет ли он присутствовать лично.

По словам Мэлони, в саммите примут участие по меньшей мере 15 стран и международных институций, кроме лидеров G7 и Папы Римского.

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Также издание "Комментарии" сообщало – чем ближе к долгожданному саммиту мира в Швейцарии, тем больше возникает вопросов. Уже становится очевидным, что не только Си Цзиньпин проигнорирует саммит, но и Китай может быть не представлен на мероприятии. К тому же, несмотря на публичные призывы президента Зеленского, похоже, Байден все же отказался от идеи посетить саммит. Представит США вице-президент Камала Харрис. Может ли снизиться статусность и значимость этого мероприятия из-за отсутствия лидеров КНР и США на нем? Вероятно ли, что и другие лидеры могут отказаться ехать на саммит? Чем это чревато? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



