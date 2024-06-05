logo

BTC/USD

71077.16

ETH/USD

3807.28

LTC/USD

84.04

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Состоится откровенный разговор: Белый дом анонсировал сразу две встречи между Зеленским и Байденом
commentss НОВОСТИ Все новости

Состоится откровенный разговор: Белый дом анонсировал сразу две встречи между Зеленским и Байденом

Встречи должны состояться в ближайшие недели

сегодня, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с главой Белого дома Джо Байденом в ближайшее время. Первая встреча состоится уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет издание AFP.

Состоится откровенный разговор: Белый дом анонсировал сразу две встречи между Зеленским и Байденом

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

СМИ отмечает, Владимир Зеленский и Джо Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".

"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о положении дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", — отметил советник Белого дома.

По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.

Стоит отметить, саммит лидеров стран "Большой семерки" состоится 13-15 июня в итальянском регионе Апулия. Ранее премьер Италии Джорджия Мэлони подтвердила участие президента Украины Владимира Зеленского. Но она не уточнила, будет ли он присутствовать лично.

По словам Мэлони, в саммите примут участие по меньшей мере 15 стран и международных институций, кроме лидеров G7 и Папы Римского.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли мы входим в процесс мирного кейса: что решится ближайшие месяцы.

Также издание "Комментарии" сообщало – чем ближе к долгожданному саммиту мира в Швейцарии, тем больше возникает вопросов. Уже становится очевидным, что не только Си Цзиньпин проигнорирует саммит, но и Китай может быть не представлен на мероприятии. К тому же, несмотря на публичные призывы президента Зеленского, похоже, Байден все же отказался от идеи посетить саммит. Представит США вице-президент Камала Харрис. Может ли снизиться статусность и значимость этого мероприятия из-за отсутствия лидеров КНР и США на нем? Вероятно ли, что и другие лидеры могут отказаться ехать на саммит? Чем это чревато? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.barrons.com/news/biden-to-meet-zelensky-in-france-at-g7-in-italy-white-house-8079bb04
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости