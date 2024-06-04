Что означает саммит мира без Байдена и Си: как быть Украине

Чем ближе к долгожданному саммиту мира в Швейцарии, тем больше возникает вопросов. Уже становится очевидным, что не только Си Цзиньпин проигнорирует саммит, но и Китай может быть не представлен на мероприятии. К тому же, несмотря на публичные призывы президента Зеленского, похоже, Байден все же отказался от идеи посетить саммит. Представит США вице-президент Камала Харрис. Может ли снизиться статусность и значимость этого мероприятия из-за отсутствия лидеров КНР и США на нем? Вероятно ли, что и другие лидеры могут отказаться ехать на саммит? Чем это чревато? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Профессионализм подходов оказался не самой сильной нашей стороной

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что мы находимся в плену завышенных ожиданий по поводу саммита, который состоится в Швейцарии 14-15 июня.

"Вопрос в том, что сегодня речь идет о том, чтобы привлечь на этот саммит как можно больше государств. Отсутствие представителей Китая и отсутствие президента США Байдена – это моменты, которые могут разве что уменьшить интерес со стороны СМИ, но вряд ли могут снизить вес этого саммита, потому что, если мы хотим добиваться мира, то мы должны создавать какие-то для этого непосредственные основания. Если у нас этот процесс будет настолько персонализирован, то возникает вопрос, как мы это себе вообще представляем", – отметил эксперт.

Евгений Магда добавил, что у него создается такое впечатление, что у нас вся логика была построена на том, что мы обязательно должны были привлечь Джозефа Байдена, а он почему-то решил не привлекаться.

"Я бы не хотел критиковать украинскую дипломатию во время войны, но должен с грустью констатировать, что профессионализм подходов оказался не сильнейшей нашей стороной. Мы должны формировать, прежде всего, наши внутренние национальные интересы, а уже потом из этого выходить на широкую внешнюю общественность, а не делать наоборот, что мы рассчитываем на участие тех или иных политиков мирового масштаба, а затем двигаемся дальше", – констатировал эксперт.

Серьезного прорыва по итогам саммита ждать не стоит

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что отсутствие лидеров Китая и США понизит статусность саммита, потому что Соединённые Штаты имеют наибольшее влияние и являются главным партнёром Украины, который передаёт максимальное количество вооружений и имеет наибольший вес среди наших западных партнёров. Это с одной стороны, подчеркивает эксперт. А, с другой стороны, говорит Максим Яли, окажет свое влияние отсутствие на саммите Китая.

"Китай имеет максимальное влияние на Россию, помогает российской экономике выстоять. Соответственно Китай имеет наибольшее рычаги давления на Путина", – высказался эксперт.

По его мнению, отсутствие лидеров мировых держав на саммите демонстрирует, что значительного прорыва ожидать не стоит.

"Точно так же как минимального влияния на других участников мирной конференции. Будет крайне сложно убедить те государства после этого, которые ещё не определились со своим участием и, скорее всего, это также повлияет на статусность представителей даже тех стран, которые уже согласились в нём участвовать. Кроме того, уже точно заявил о том, что не будет участвовать в саммите мира лидер Бразилии. Индия, как одна из главных стран так называемого Глобального юга, также будет представлена весьма на низком уровне. Так что в целом можно резюмировать, отсутствие этих стран говорит о том, что серьёзного прорыва по итогам саммита ожидать не стоит", – подытожил Максим Яли.

Читайте на портале "Комментарии" — почему блеф Путина не сработал: до какого решения созрел Запад, какие последствия.



