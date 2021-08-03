Сообщили новые подробности смерти Виталия Шишова: что об этом известно

"Белорусский дом в Украине" вечером 2 августа сообщил о том, что исчез Виталий Шишов. Как утверждают в ОО, юноша вышел на традиционную пробежку. После этого его уже никто не видел. О новых обстоятельствах смерти рассказал его друг, пишет "Украина 24".

Виталий Шишов (фото из открытых источников)

Вот что рассказал друг погибшего: "У него были предчувствия плохие. Мы с ним созванивались. Всю прошлую неделю он говорил: если что — позаботься о Жене (девушка Виталия — ред.). Он говорил, что все нормально, просто настроение плохое".

Друзья даже звонили с его телефона, но это не дало никаких результатов. К поискам пропавшего юноши полиция привлекла кинологов.

Виталия Шишова нашли утром в Киеве. К, сожалению, повешенным.

Свои догадки относительно смерти руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова выразил его лучший друг. Он общался с правоохранителями, которые перед тем осматривали тело погибшего. Юрий прокомментировал ситуацию "Украине 24".

Он считает, что такое могли совершить белорусские спецслужбы.

"Виталий знал, что за ним охотятся. И судя по тому, при каких обстоятельствах нашли тело, после того, что сотрудники полиции сообщили нам в частной беседе, что у него — сломанный нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ. И не один я. Или спецслужбы специальных операций, работающих на режим Александра Лукашенко ", — сказал мужчина.

Вместе с тем, Юрий не утверждает, что Виталий жаловался на какие-то угрозы.

Что известно о смерти лидера Белорусского дома Виталия Шишова?

В Евросоюзе отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова . Литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter о том, что данный инцидент является актом терроризма.

Свое мнение высказала и немецкая депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон. Она опубликовала пост в своем Twitter-аккаунте и написала, что "Лукашенко убивает собственных граждан".



Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Киеве исчез глава Белорусского дома в Украине. На камерах зафиксировано, как Шишов выходил из дома на пробежку в 9 утра, а в 10 должен был вернуться. Сообщается, что его телефон отключен от отслеживания местоположения через гугл-аккаунт, а часов и фитнес-браслета при нем не было.

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