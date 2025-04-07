Социологи выяснили: в каком месте в Украине чаще всего требуют взятки

Часть украинцев сталкивается с проявлениями бытовой коррупции. Есть сферы, где взятки требуют чаще всего, и за последний год ситуация лишь только ухудшилась. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Коррупция в Украине. Фото из открытых источников

В частности, 29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали от них или членов семьи взятки (денег, подарка, протекции, услуги) в течение последних 12 месяцев.

Еще 26% подтвердили вымогательство взяток при получении медицинских услуг (включая врачей, сотрудников больниц, поликлиник, аптек).

По мнению украинцев, участвующих в опросе, коррупция в сфере приватизации, владения и пользования землей выросла за год с 14% до 25%.

Кроме того, 25% респондентов заявили, что сталкивались с вымогательством взяток от сотрудников Национальной полиции (включая патрульную полицию). Уровень коррупции в налоговой сфере вырос за год с 6% до 13%, считают украинцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинском обществе во время войны сохраняется высокое доверие к людям из сектора обороны. В марте 2025 года они занимают лидирующие позиции в рейтинге наряду с президентом. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Socis.

Бывшему главнокомандующему ВСУ, а сейчас послу в Лондоне Валерию Залужному доверяют 62% украинцев, не доверяют 29,7% опрошенных. Владимир Зеленский на втором месте с рейтингом доверия – 50,5%. Не доверяют президенту 42,8% респондентов. На третьем месте расположился руководитель Главного управления разведки Минобороны. Ему доверяют 46,2% респондентов, не доверяют 38,8%.

Также издание "Комментарии" сообщало – за последний год среди украинцев вырос оптимизм в отношении поддержки Запада в войне с Россией. Большинство наших соотечественников верят в продолжение серьезной помощи, но только Европы, а не США. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



