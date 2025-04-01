Война в Украине: социологи узнали, почему у украинцев появился оптимизм

За последний год среди украинцев вырос оптимизм в отношении поддержки Запада в войне с Россией. Большинство наших соотечественников верят в продолжение серьезной помощи, но только Европы, а не США. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что в марте 2025 года 31% украинцев считают, что Запад устает от Украины, его поддержка слабеет, он хочет надавить, чтобы Украина пошла на поступки России.

В то же время 62% заявили, что Запад продолжает по мере возможностей продолжает по мере возможностей серьезно помогать Украине и хочет, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях.

"Текущие настроения хуже, чем были в 2022 году (то есть вера в Запад снизилась), однако динамика была нелинейной и за последний год мы, наоборот, видим улучшение ситуации", — выяснили социологи.

В случае Европы 64% считают ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так — 28%.

В случае же США по последним данным 67% считают, что они устали от Украины и давят ради уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира – 24%.

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что в декабре 2024 года большинство украинцев считали избрание Дональда Трампа президентом США хорошим фактором для Украины. Однако в марте 2025 года мнения украинцев изменились, и теперь Трампа считается плохим вариантом для Украины.

КМИС спросили украинцев, хорошо или плохо для Украины, что Дональд Трамп – новый президент США. Согласно результатам опроса, в марте 2025 года 19% респондентов считают Трампа положительным вариантом для Украины. Это на 35 процентных пункта ниже, чем в декабре 2024 года, когда 54% украинцев считали Трампа хорошим фактором в качестве президента США.

В 2025 году 73% украинцев назвали Трампа плохим для Украины, тогда как в прошлом году таких было всего 21%. Показатель за три месяца изменился более чем на 50 процентных пунктов.



