У украинцев резко изменилось мнение о Трампе

В декабре 2024 года большинство украинцев считали избрание Дональда Трампа президентом США хорошим фактором для Украины. Однако в марте 2025 года мнения украинцев изменились, и теперь Трампа считается плохим вариантом для Украины. Об этом свидетельствуют опросы Киевского международного института социологии (КМИС).

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

КМИС спросили украинцев, хорошо или плохо для Украины, что Дональд Трамп – новый президент США. Согласно результатам опроса, в марте 2025 года 19% респондентов считают Трампа положительным вариантом для Украины. Это на 35 процентных пункта ниже, чем в декабре 2024 года, когда 54% украинцев считали Трампа хорошим фактором в качестве президента США.

В 2025 году 73% украинцев назвали Трампа плохим для Украины, тогда как в прошлом году таких было всего 21%. Показатель за три месяца изменился более чем на 50 процентных пунктов.

Отношение украинцев к Трампу

Также КМИС спросил украинцев, на что может рассчитывать Украина при президенте Трампе. В декабре 2024 года 23% украинцев считали, что можно ожидать частично или полностью справедливого мира, а противоположного мнения придерживались 31% респондентов. В то время как в марте 2025 года, 55% украинцев считают, что при Трампе Украина должна рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. Противоположного мнения придерживаются 18% респондентов.

На что может рассчитывать Украина при Трампе

Как отмечает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, для Украины важно сохранять конструктивные и партнерские отношения с США, однако риторика и действия некоторых лиц в администрации Трампа "особенно болезненны" для украинцев.

"Нынешние события могут заложить фундамент антиамериканизма в Украине. В Украине и до 2025 года ощущалось определенное разочарование действиями США, а администрация Трампа достаточно решительно цементирует неодобрительное восприятие США", — заключает Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как Трамп может закончить войну за 24 часа.

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