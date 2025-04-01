У украинцев резко изменилось мнение о Трампе

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Slava Kot
В декабре 2024 года большинство украинцев считали избрание Дональда Трампа президентом США хорошим фактором для Украины. Однако в марте 2025 года мнения украинцев изменились, и теперь Трампа считается плохим вариантом для Украины. Об этом свидетельствуют опросы Киевского международного института социологии (КМИС).
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
КМИС спросили украинцев, хорошо или плохо для Украины, что Дональд Трамп – новый президент США. Согласно результатам опроса, в марте 2025 года 19% респондентов считают Трампа положительным вариантом для Украины. Это на 35 процентных пункта ниже, чем в декабре 2024 года, когда 54% украинцев считали Трампа хорошим фактором в качестве президента США.
В 2025 году 73% украинцев назвали Трампа плохим для Украины, тогда как в прошлом году таких было всего 21%. Показатель за три месяца изменился более чем на 50 процентных пунктов.
Отношение украинцев к Трампу
Также КМИС спросил украинцев, на что может рассчитывать Украина при президенте Трампе. В декабре 2024 года 23% украинцев считали, что можно ожидать частично или полностью справедливого мира, а противоположного мнения придерживались 31% респондентов. В то время как в марте 2025 года, 55% украинцев считают, что при Трампе Украина должна рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. Противоположного мнения придерживаются 18% респондентов.
На что может рассчитывать Украина при Трампе
Как отмечает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, для Украины важно сохранять конструктивные и партнерские отношения с США, однако риторика и действия некоторых лиц в администрации Трампа "особенно болезненны" для украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как Трамп может закончить войну за 24 часа.
Также "Комментарии" писали, что Трамп разразился новыми угрозами в адрес Зеленского.
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