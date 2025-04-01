Кому больше всего доверяют украинцы: новые результаты опроса

В украинском обществе во время войны сохраняется высокое доверие к людям из сектора обороны. В марте 2025 года они занимают лидирующие позиции в рейтинге наряду с президентом. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса центра Socis.

Соцопрос. Фото: из открытых источников

Бывшему главнокомандующему ВСУ, а сейчас послу в Лондоне Валерию Залужному доверяют 62% украинцев, не доверяют 29,7% опрошенных.

Владимир Зеленский на втором месте с рейтингом доверия – 50,5%. Не доверяют президенту 42,8% респондентов.

На третьей месте расположился руководитель Главного управления разведки Минобороны. Ему доверяют 46,2% респондентов, не доверяют 38,8%.

Командиру 3-й отдельной штурмовой бригады Андрею Билецкому доверяют 37,2% наших соотечественников, не доверяют – 39,6%.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последний год среди украинцев вырос оптимизм в отношении поддержки Запада в войне с Россией. Большинство наших соотечественников верят в продолжение серьезной помощи, но только Европы, а не США. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Социологи выяснили, что в марте 2025 года 31% украинцев считают, что Запад устает от Украины, его поддержка слабеет, он хочет надавить, чтобы Украина пошла на поступки России. В то же время 62% заявили, что Запад продолжает по мере возможностей продолжает по мере возможностей серьезно помогать Украине и хочет, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях.

Также издание "Комментарии" сообщало – социологи выяснили, что в декабре 2024 года большинство украинцев считали избрание Дональда Трампа президентом США хорошим фактором для Украины. Однако в марте 2025 года мнения украинцев изменились, и теперь Трампа считается плохим вариантом для Украины.



