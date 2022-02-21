Социологи узнали отношение украинцев к Путину

Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS рассказал, как украинцы относятся к лидерам других государств. В частности, выяснилось, что очень/ скорее позитивно к президенту России Владимиру Путину относится 10,7% респондентов.

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Скорее/очень негативное отношение к российскому лидеру у 77,4% украинцев. 1% опрошенных ответили, что вовсе не знают или не слышали о таком человеке, а 11% не ответили ничего.

Кроме того, социологи выяснили, как жители Украины относятся к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. 56,7% высказали к американскому главе очень/скорее позитивное отношение, 21,9% — негативное, 2,1% не знают или не слышали о Байдене, а 19,5% затруднились с ответом.

К самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко позитивно относятся 21,8% украинцев, 64,7% — негативно, 1,3% не знают белорусского лидера, а 12,3% не ответили на вопрос.

SOCIS проводил исследование в период с 11 по 16 февраля при помощи телефонных интервью с использованием планшетов. Участниками опроса стали 2000 человек со всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/-2,4%.

Отметим, что согласно исследования КМИС, украинцы изменили отношение к Российской Федерации. 34% хорошо относятся к России, при том, что в декабре этот показатель был равен 39%.

Ранее в материале портала "Комментарии" - Социологи узнали мнение украинцы по поводу дела, фигурантом которого является народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!