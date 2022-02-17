Социологи узнали мнение украинцы по поводу дела "слуги народа" Трухина

О деле о ДТП, в котором фигурирует народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин, знают 79% украинцев, из них 31,5% отмечают, что хорошо проинформированы о нем. В то же время среди опрошенных, которые знакомы с делом, 64% считают, что расследование было проведено в основном необъективно (13,5% считают, что расследование велось в основном объективно). Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Александр Трухин - фото: Facebook/Александр Трухин

Что-то слышали, но не знают деталей о деле, фигурантом которого является Трухин, 47,6% респондентов. Впервые слышат о ДТП — 19,2% украинцев.

Социологи также спросили украинцев, считающих, что дело расследовали в основном необъективно, кто, по их мнению, большей мерой пытался повлиять на расследование.

Так, 33,5% респондентов считают, что это могли быть олигархи, с которыми связан Трухин, 32% называют руководство партии "Слуга народа", 21,2% — президента Владимира Зеленского, 19,7% — руководство МВД, 11,6% — руководителей ГБР, 9,3% — рядовых правоохранителей.

По данным КМИС, среди всех опрошенных украинцев 52% считают, что в связи с "делом Трухина" руководитель Государственного Бюро расследований необходимо уйти в отставку. 21% респондентов не считает так.

Кроме того, 58% украинцев считают, что государственный глава Владимир Зеленский несет персональную ответственность за такие и подобные действия "слуг народа". 37% не согласны с этим утверждением.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что украинцы изменили свое отношение к Российской Федерации. По сравнению с декабрем 2021 года, оно ухудшилось.

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