Украинцы изменили отношение к России: данные опроса

34% украинцев хорошо относятся к Российской Федерации. По сравнению с декабрем 2021 года этот показатель снизился с 39%. Такой вывод сделали эксперты Киевского международного института социологии по результатам опроса, проведенного в феврале 2022 года.

Флаг Украины - фото: 24tv.ua

В целом, исследователи отмечают, что отношение граждан Украины к России резко ухудшилось после 2014 года, а "дна" оно достигло в мае 2015 года. После , до февраля 2019 года, эксперты наблюдали улучшение отношения к РФ, но в феврале 2020 года оно снова начало ухудшаться.

В КМИС отметили, что отношение украинцев к РФ меняется в зависимости от региона: в западной части Украины позитивно относится к РФ 21% жителей. В то же время в этом регионе и наибольшее количество тех, кто демонстрирует негативное отношение — 64%. В центральных областях негативно к России относятся 55%, на Юге — 40%, а в восточной части — 30%.

Украинцам также задавали вопрос: какими бы вы хотели видеть отношения нашего государства с РФ. Как и раньше, абсолютное большинство респондентов (92%) уверены, что Украина и Россия должны быть независимыми странами. При этом, если сравнивать с ноябрьским опросом, показатель увеличился (88%). Всего 5% опрошенных высказали мнение, что Украина и РФ должны объединиться в одно государство.

Напомним, что ранее украинцы рассказали, кто виноват в том, что Минские соглашения не работают - Российская Федерация, Украина или главари так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее в материале портала "Комментарии" - 17,2% украинцев согласились с тем, что первыми войну на Донбассе развязали украинское правительство и олигархи.

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