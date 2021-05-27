Собирается ли Путин освободить Софию Сапегу из белорусского СИЗО

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин во время своей встречи в Сочи обсудят вопрос касательно Софии Сапеги, которую белорусские силовики арестовали вместе с ее парнем Романом Протасевичем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского гаранта Дмитрия Пескова.

София Сапега. Фото: Instagram

Политики собираются договориться об экстрадиции Сапеги, которая является гражданкой Росийской Федерации, на родину.

"Наверняка будет подниматься вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске. В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что защита прав Сапеги может осуществляться в различных форматах, учитывая "особый характер межгосударственных отношений".



Напомним, что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.

Добавим, что с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.



Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

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