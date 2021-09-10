Со следующей недели Украина не станет «желтой»: в Минздраве переносят усиление карантина

О "желтом" уровне эпидемической опасности в Украине можно будет говорить после того, как предложенные Минздравом изменения примет правительство. Как передает издание "Комментарии", об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал во время общения с журналистами, пишет "УНИАН".

Карантин Фото из открытых источников

Виктор Ляшко отметил, повременить с тем, чтобы переводить Украину в "желтую" зону карантина решили, потому как еще есть моменты, которые нужно согласовать с Министерством юстиции. Ляшко отметил, что новые нормы адаптивного карантина согласованы с центральными органами исполнительной власти. Теперь Минюст должен дать "зеленый свет" после чего соберется внеочередной заседание правительства, на котором и должно быть поддержано решение об адаптивном карантине.

По словам министра, спустя 7 дней после решения Кабмина новые нормы начнут действовать. Включить Украину в "желтую" зону карантина можно будет решением Киева, а вот вердикт относительно перемещения того или иного региона в "красную" зону должна будет принять местная власть в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Читайте также на портале "Комментарии" — обладатели "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатов будут иметь особые привилегии во время попадания области в "желтую" или "красную" зону карантина. Карантинные ограничения для владельцев данных сертификатов не будут действовать.

Также читайте на "Комментариях" — полиция готовится проводить "рейды" против нарушителей противоэпидемиологических норм. Первый показательный "рейд" может пройти в аэропорту "Борисполь".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!