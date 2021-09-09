Главный санврач страны рассказал, зачем будут выдавать зеленый и желтый внутренние COVID-сертификаты

В Украине будет действовать зеленый внутренний сертификат о полной вакцинации против COVID-19 и желтый сертификат о получении первой дозы вакцины. Зеленый будет активен год с момента получения второй дозы вакцинации против коронавируса. Желтым можно будет пользоваться до завершения иммунизации. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

COVID-сертификат Фото: Украинская правда

Внутренний сертификат пока что активный 6 месяцев. По истечении этого строка нужно будет от него отказаться и активизировать новый тоже на 6 месяцев. В итоге, как внутренний, так и международный сертификат будет действителен год с момента завершения курса вакцинации.

Игорь Кузин отметил, что правительством сейчас нарабатывается механизм, как стимулировать людей активнее прививаться. Граждан, которые были привиты и имеют такие сертификаты не будут ограничиваться во время карантина, они будут жить повседневной жизнью. Это очень важно для бизнеса, который в случае объявления локдауна сможет не прекращать работу, если работники предприятий, торговых точек, ресторанов, кафе, торговых центров будут привиты.

Главный санврач привел пример, если какой-то условный регион оказался в "красной зоне", то это не приведет к тому, что бизнесу на этой территории придется закрываться, но только в том случае, если работники будут вакцинированы. То есть, даже в "красной зоне" карантина бизнес будет работать.

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