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Эпидемиолог рассказал, почему из-за ошибок в августе Украину ждет локдаун уже в конце сентября

Из-за ошибок с массовыми гуляниями в августе Украина может вскоре оказаться в "красной зоне"

сегодня, 12:45
Автор:

Кравцев Сергей

Украине не удастся избежать всеукраинского локдауна и есть все основания полагать, что его придется вводить уже в конце сентября. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал в интервью порталу "Обозреватель" врач-эпидемиолог Алексей Галимский.

Эпидемиолог рассказал, почему из-за ошибок в августе Украину ждет локдаун уже в конце сентября

Локдаун Фото: Слово и дело

Он отметил, что для него не есть чем-то неожиданным то, что сейчас начали существенно расти показатели заболеваемости и госпитализации людей, заболевших коронавирусом. Дело в том, что непозволительно во время пандемии организовывать массовые мероприятия, даже, когда показатели вроде бы в норме. У нас же в августе организовывались крёстные ходы, проходили массовое гуляния на тридцатилетие Дня Независимости Украины.

Эпидемиолог считает, что большой ошибка есть начало учебного года не дистанционно. Следовательно, большое скопление детей в школах, вузах уже привело к тому, что инфицирование начало набирать обороты. По мнению доктора, судя по тенденции, мы можем не дотянуть даже до октября-ноября, на когда прогнозировался локдаун, карантин может быть введён намного раньше.

Также эпидемиолог разбил в пух и прах идею вакцинации учителей. Алексей Галимский называет такую идею лишенной адекватности, когда при одном привитом учителе в классе находятся 30 непривитых детей. На самом деле никаких 80% привитых работников образовательной сферы не решат проблему. Школьники, студенты могут быть распространителями инфекции. Их же невозможно изолировать, они также будут посещать места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом.

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Источник: https://covid.obozrevatel.com/epidemiolog-galimskij-lokdaun-blizok-virus-raznesut-deti.htm?_gl=1*q1j8do*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMTA5MTIxMy4xODQuMS4xNjMxMDkxMjI4LjA.&_ga=2.61588204.1105007190.1631091229-1978702130.1614577956
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