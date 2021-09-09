Полиция готовится проводить "рейды": кого будут ловить

Полицейские готовятся ужесточать контроль за соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер. Как передает издание "Комментарии", об этом стало известно из интервью главного государственного санитарного врача Игоря Кузина медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

Патруль Нацгвардии Фото - пресс-служба НГУ

По мнению Игоря Кузина, послабления не будет никому. Уже проведена достаточно планомерная работа с Национальной полицией. Есть понимание со стороны правоохранителей, поэтому контроль за соблюдением противоэпидемиологических норм серьезно ужесточится. Игорь Кузин уверен, что копы будут отменно выполнять свою работу.

Санврач отметил, сначала будут проходить показательные рейды. К примеру, будут отправлены наряды полиции в аэропорт "Борисполь", где на сегодняшний день никто не соблюдает противоэпидемиологические нормы. А дальше такие же рейды будут проведены в других местах массового скопления людей, в областях также будут проведены сначала показательные рейды.

Игорь Кузин напомнил, никто не отменял правило о том, что ношение масок в магазинах, кинотеатрах, торговых центрах есть обязательным. Маска на подбородке не есть гарантией, что человеку удастся избежать ответственности. В МОЗ напоминают, что "зеленая зона" карантина, в которой сегодня официально находится Украина – это не значит полное отсутствие карантина, это лишь ослабление ограничений и ношение масок никто не отменял. Игорь Кузин предупредил, что за неношение масок придется отвечать.

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