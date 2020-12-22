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Главная Новости Общество события Снова зрада: пользователи соцсетей сравнивают главную елку Украины с той, которая была установлена в Москве
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Снова зрада: пользователи соцсетей сравнивают главную елку Украины с той, которая была установлена в Москве

Подобным образом была украшена и елка на Манежной площади

сегодня, 16:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

В соцсетях активно обсуждают главную елку страны. И если раньше предметом для критики и юмора была волшебная шляпа, украшавшая верхушку новогодней красавицы этого года, которую по многочисленным просьбам 18 декабря заменили на более консервативное украшение — елка получила вместо шляпы шестиугольную звезду, то теперь же пользователей соцсетей возмущает тот факт, что главная елка Украины подозрительно похожа на елку в Москве, которую установили в 2016 году на Манежной площади.

Снова зрада: пользователи соцсетей сравнивают главную елку Украины с той, которая была установлена в Москве

Основное сходство заключается в шатре, созданном из гирлянд, который покрывает столичную елку. Именно так выглядело главное новогоднее украшение столицы России четыре года назад. 

Снова зрада: пользователи соцсетей сравнивают главную елку Украины с той, которая была установлена в Москве - фото 2

Елка в Киеве 

Снова зрада: пользователи соцсетей сравнивают главную елку Украины с той, которая была установлена в Москве - фото 3

Елка в Москве

Ранее "Комментарии" писали о том, что в мэрии Одессы прокомментировали казус с блатными песнями  российского исполнителя Михаила Шуфутинского, которые звучали во время праздничного мероприятия в прошлую субботу на открытии городской елки.  Записавшие видеообращение, утверждают, что намека на шансон в программе не было, а они хотели, чтобы на празднике гости слушали песенные сочинения о главных героях новогодних праздников -  Святом Николае и Снегурочке, а никак не о судьбе заключенных.

Кроме того, порталу стало известно о том, что елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а... с местного кладбища. Городские власти не стали отрицать данный факт, утверждая, что дерево было аварийным. По словам представителей администрации города, спилив дерево на кладбище, они убили двух зайцев: елка теперь могилкам не угрожает разрушением, и новогоднее настроение жителям города добавит. 



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Источник: https://www.facebook.com/100014518688982/posts/1012939372533343/?sfnsn=mo
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