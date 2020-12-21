В одесской мэрии прокомментировали скандал с российским тюремным шансоном на открытии главной елки города

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Дмитрий Симоненко
В мэрии Одессы прокомментировали казус с блатными песнями российского исполнителя Михаила Шуфутинского, которые звучали во время праздничного мероприятия в прошлую субботу на открытии городской елки. Записавшие видеообращение утверждают, что намека на шансон в программе не было, а они хотели, чтобы на празднике гости слушали песенные сочинения о главных героях новогодних праздников - Святом Николае и Снегурочке, а никак не о судьбе заключенных.
Известно, что в прошедшую субботу, у общественности вызвало определенные возмущения завершение праздника, где изначально выступал муниципальный духовой оркестр. Уже в самом конце, во время сборов музыкального коллектива из колонок раздался "шедевр" российского исполнителя шансона со словами: "Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют". В композиции также упоминаются "петушки" и "лагерь".
Противники главы Одессы Геннадия Труханова, которые связывают его с криминалитетом, подчеркнули, что даже такие светлые праздники как День Святого Николая и Новый год не обходятся без связи с криминальным миром.
В мэрии ссылаются на случайность — персонал, обеспечивающий музыкальное сопровождение праздника после завершения концерта поставил запись с новогодней музыкой, среди которой и оказался шансон.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сессия Одесского областного совета в очередной раз прошла скандально из-за разногласий между политическими фракциями. Сначала "ОПЗЖ", "Партия Шария" и "За Майбутне" решили заблокировать трибуну, не допуская нескольких депутатов горсовета.
Кроме того, порталу стало известно, что сотрудники прокуратуры Одесской области объявили о подозрение Виктору Проценко – отстраненному директору детского дома в Измаиле. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.
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