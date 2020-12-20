Скандал в детдоме Одесской области: фигуранту вручили подозрение в развращении детей

Сотрудники прокуратуры Одесской области объявили о подозрение Виктору Проценко – отстраненному директору детского дома в Измаиле. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, руководитель учреждения приводил детей в свой кабинет под предлогом игр, просмотра мультфильмов и угощения сладостями, а затем совершал над ними действия сексуального характера. Развращение детей продолжалось с июня 2018 года до августа 2020.

Следствие утверждает, что собрало все необходимые доказательства для привлечения директора к уголовной ответственности, в частности правоохранители получили экспертное заключение. В случае, если вину Виктора Проценко докажут, ему грозит до десяти лет тюремного срока. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

"Руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия", — сообщил пресс-секретарь прокуратуры.

Напомним, что 25 августа полиция города открыла уголовное производство по делу развращения малолетних. Тогда сотрудницы городского детского дома обвинили директора учреждения в педофилии. По словам активистов, с того времени никаких продвижений в деле не произошло. Волонтеры были возмущены, что скандальный случай, который произошел в детском доме города Измаил Одесской области не расследуется. В связи с этим активисты обратились в комитет ООН по правам ребенка.

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