Скандал в детдоме Одесской области: фигуранту вручили подозрение в развращении детей

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Елизавета Черных
Сотрудники прокуратуры Одесской области объявили о подозрение Виктору Проценко – отстраненному директору детского дома в Измаиле. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.
ФОТО: Из открытых источников
По данным следствия, руководитель учреждения приводил детей в свой кабинет под предлогом игр, просмотра мультфильмов и угощения сладостями, а затем совершал над ними действия сексуального характера. Развращение детей продолжалось с июня 2018 года до августа 2020.
Следствие утверждает, что собрало все необходимые доказательства для привлечения директора к уголовной ответственности, в частности правоохранители получили экспертное заключение. В случае, если вину Виктора Проценко докажут, ему грозит до десяти лет тюремного срока. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.
Напомним, что 25 августа полиция города открыла уголовное производство по делу развращения малолетних. Тогда сотрудницы городского детского дома обвинили директора учреждения в педофилии. По словам активистов, с того времени никаких продвижений в деле не произошло. Волонтеры были возмущены, что скандальный случай, который произошел в детском доме города Измаил Одесской области не расследуется. В связи с этим активисты обратились в комитет ООН по правам ребенка.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что командующему Воздушных сил Украины Сергею Дроздову объявили о подозрении.
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