Развращение детей в детдоме Одесской области: активисты обратились в ООН

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Елизавета Черных
Украинские активисты обратились в комитет ООН по правам ребенка. Волонтеры возмущены, что скандальный случай, который произошел в детском доме города Измаил Одесской области не расследуется.
ФОТО: Из открытых источников
25 августа полиция города открыла уголовное производство по делу развращения малолетних. Тогда сотрудницы городского детского дома обвинили директора учреждения в педофилии. По словам активистов, с того времени никаких продвижений в деле не произошло.
Директор благотворительного фонда Дарья Касьянова на своей странице в Facebook заявила о том, что сообщила всю имеющуюся информацию в комитет ООН по правам ребенка:
Одна из активисток, Зоя Мельник, также заявила о том, что следствие до сих пор не назначило экспертизу — главное доказательство — которое либо докажет вину директора детдома, либо наоборот опровергнет обвинение сотрудниц.
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