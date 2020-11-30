Развращение детей в детдоме Одесской области: активисты обратились в ООН

Украинские активисты обратились в комитет ООН по правам ребенка. Волонтеры возмущены, что скандальный случай, который произошел в детском доме города Измаил Одесской области не расследуется.

ФОТО: Из открытых источников

25 августа полиция города открыла уголовное производство по делу развращения малолетних. Тогда сотрудницы городского детского дома обвинили директора учреждения в педофилии. По словам активистов, с того времени никаких продвижений в деле не произошло.

Директор благотворительного фонда Дарья Касьянова на своей странице в Facebook заявила о том, что сообщила всю имеющуюся информацию в комитет ООН по правам ребенка:

"Педофил — главный врач дома ребенка. Не исключаю, что дело пытаются прикрыть, это же далеко не первый случай ... Высокий уровень толерантности к уродам. Я сообщила об этом преступлении комитету ООН по правам ребенка. Надеюсь, что виновные будут наказаны", — написала она.

Одна из активисток, Зоя Мельник, также заявила о том, что следствие до сих пор не назначило экспертизу — главное доказательство — которое либо докажет вину директора детдома, либо наоборот опровергнет обвинение сотрудниц.

"По информации из моих источников, до сих пор не назначена комиссионная экспертиза, результаты которой является главным доказательством по делам по сексуальному насилию над детьми", — сообщила Зоя Мельник.

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