Катастрофа АН-26: командующему Воздушных сил Украины Сергею Дроздову объявили о подозрении

Государственное бюро расследований объявило о подозрении по делу катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области. Командиру Военно-Воздушных сил Сергею Дроздову правоохранители объявили подозрение в халатности. Командиру воинской части и руководителю полетов военной части – в нарушении правил полетов.

ФОТО: Из открытых источников

"По итогу расследования ГБР совместно с Офисом генпрокурора добыты доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать отдельных лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности", — сказал во время брифинга начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.



По словам Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время. В Государственном бюро расследований считают, что установили еще не всех причастных.

Подозреваемые по делу пока что не задержаны, однако следствие вскоре будет обращаться в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, что 25 сентября произошла страшная авиакатастрофа, в результате которой погибли курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба. Крушение военного самолета АН-26 унесло жизни 26 человек. Одному курсанту удалось выжить. Падение произошло во время очередного учебного полета.

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