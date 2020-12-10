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Елка с особым праздничным духом - главная новогодняя красавица Дубно приехала на площадь с местного кладбища

По словам главы города, перед тем как установить елку, ее посвятили

сегодня, 17:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а ... с местного кладбища.

Елка с особым праздничным духом - главная новогодняя красавица Дубно приехала на площадь с местного кладбища

Городские власти не стали отрицать данный факт, утверждая, что дерево было аварийным. По ловам представителей администрации города, спилив дерево на кладбище, они убили двух зайцев: елка теперь могилкам не угрожает разрушением, и новогоднее настроение жителям города добавит. Мэр Дубно Василий Антонюк в свою очередь уверяет, что дерево, перед тем как поставить на площади, освятили.

"И что, что взяли на кладбище? Какая разница? Раньше мы покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 тысяч гривен. А тут бесплатно, еще и такая красивая, высотой 25 метров", — пишет чиновник.


Ранее "Комментарии" писали о том, что 21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты. Об этом пишет NASA. Астрономы говорят, что распознать Юпитер несложно – он отличается яркостью по сравнению с другими небесными телами. Сатурн, в отличие от Юпитера, не отличается яркостью, но заметен из-за золотистого отблеска. К тому же, вычислить Сатурн на небе позволяет его месторасположение – он находится к востоку от Юпитера на куполе неба. Также, астрологи подчеркивают, что обе планеты в отличие от других светил не мерцают, а светят постоянно.

Кроме того, портал опубликовал 10 фото самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые.


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Источник: https://t.me/strana_ukr/3100
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