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Снова будут очереди на границе Украины и ЕС: с чем это связано

7 марта могут быть очереди на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией

сегодня, 16:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Во вторник, 7 марта 2023 года, с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы во время пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией. Это связано с тем, что завтра в странах ЕС планируется обновление информационных систем, используемых в пограничном контроле на внешних границах. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной погранслужбы Украины.

Снова будут очереди на границе Украины и ЕС: с чем это связано

На границе Украины и ЕС возможны задержки / фото facebook.com/DPSUkraine

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездки", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.


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Стоит отметить, что в перечне не упоминается соседняя с Украиной Румыния, которая также входит в ЕС. По всей видимости, причина в том, что эта страна, в отличие от Польши, Словакии и Венгрии, пока не входит в Шенгенскую зону. Соответственно, порядок пересечения границы с Румынией несколько иной, хотя безвиз Украины с ЕС на нее тоже распространяется.

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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Vazhliva-informaciya-dlya-gromadyan-yaki-planuyut-peretinati-kordon-z-krainami-S/
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