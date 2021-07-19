Смогут ли украинцы, привитые CoronaVac, путешествовать в Европу — Ляшко

Вакцинация в Украине идет полным ходом. Однако люди, которые привились китайским препаратом CoronaVac, пока имеют меньше преимуществ, чем другие — им не разрешается въезжать в страны Европейского Союза с сертификатом о вакцинации. По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, уже совсем скоро эта несправедливость будет исправлена, пишет УНН.



Украинцы, вакцинированные CoronaVac, скоро смогут путешествовать Европой. Фото из открытых источников

Конкретных дат министр не озвучивает, однако обещает, что вопрос решится в "ближайшее время". Все якобы потому, что Европейский регулятор по вопросам фармацевтики сейчас занимается последними приготовлениями ко внесению препарата CoronaVac в перечень разрешенных для подтверждения пересечения границ вакцин.

"В Еврокомиссии все говорят, что вопрос своевременный и в ближайшее время будет рассмотрен. И все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать по "ковидному" сертификату", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Препарат CoronaVac, произведенный китайской компанией Sinovac Biotech, имеет одобрение от Всемирной организации здравоохранения. По каким причинам вакцина не была сразу внесена в список Европейского регулятора, неизвестно.

Следует отметить, что похожая ситуация касалась и препарата Covishield — одного из вариантов известной AstraZeneca. Вакцинированным им людям также запрещалось пересекать границу на основе "ковид"-сертификата. Однако чуть позже некоторые европейские страны начали разрешать въезд таким гражданам — в личном порядке. Куда именно смогут въехать украинцы, получившие прививку Covishield, читайте в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, кому в Украине достанется американский препарат Moderna, недавно прибывший из США, а также о том, какую вакцину Виктор Ляшко считает самой лучшей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!