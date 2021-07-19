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Смогут ли украинцы, привитые CoronaVac, путешествовать в Европу — Ляшко

В Европе уже совсем скоро разрешат въезд людям, вакцинированным любым из утвержденных ВОЗ препаратов

сегодня, 14:16
Автор:

Вечканова Елена

Вакцинация в Украине идет полным ходом. Однако люди, которые привились китайским препаратом CoronaVac, пока имеют меньше преимуществ, чем другие — им не разрешается въезжать в страны Европейского Союза с сертификатом о вакцинации. По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, уже совсем скоро эта несправедливость будет исправлена, пишет УНН.

Смогут ли украинцы, привитые CoronaVac, путешествовать в Европу — Ляшко

Украинцы, вакцинированные CoronaVac, скоро смогут путешествовать Европой. Фото из открытых источников

Конкретных дат министр не озвучивает, однако обещает, что вопрос решится в "ближайшее время". Все якобы потому, что Европейский регулятор по вопросам фармацевтики сейчас занимается последними приготовлениями ко внесению препарата CoronaVac в перечень разрешенных для подтверждения пересечения границ вакцин.

"В Еврокомиссии все говорят, что вопрос своевременный и в ближайшее время будет рассмотрен. И все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать по "ковидному" сертификату", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Препарат CoronaVac, произведенный китайской компанией Sinovac Biotech, имеет одобрение от Всемирной организации здравоохранения. По каким причинам вакцина не была сразу внесена в список Европейского регулятора, неизвестно.

Следует отметить, что похожая ситуация касалась и препарата Covishield — одного из вариантов известной AstraZeneca. Вакцинированным им людям также запрещалось пересекать границу на основе "ковид"-сертификата. Однако чуть позже некоторые европейские страны начали разрешать въезд таким гражданам — в личном порядке. Куда именно смогут въехать украинцы, получившие прививку Covishield, читайте в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, кому в Украине достанется американский препарат Moderna, недавно прибывший из США, а также о том, какую вакцину Виктор Ляшко считает самой лучшей.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1936974-yes-nayblizhchim-chasom-viznaye-covid-sertifikati-z-vaktsinoyu-coronavac-lyashko
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