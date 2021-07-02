logo
Русский Українська

BTC/USD

33342.04

ETH/USD

2058.61

LTC/USD

133.29

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какие страны разрешили въезд туристам, вакцинированным Covishield
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие страны разрешили въезд туристам, вакцинированным Covishield

Сразу десять стран Европы разрешили въезд путешественникам, в том числе и из Украины, привитых индийской вакциной Covishield

сегодня, 10:35
Автор:

Вечканова Елена

Украинцам, желающим провести отпуск в какой-нибудь из европейских стран, теперь есть из чего выбирать. Около девяти государств сняли существующий запрет на въезд для иностранных туристов, которые были привиты индийским аналогом вакцины AstraZeneca, Covishield. Информацию сообщает "Украинская правда".

Какие страны разрешили въезд туристам, вакцинированным Covishield

Несколько стран ЕС разрешили въезд вакцинированным Covishield. Фото: The Quint

Несколькими днями ранее украинцев огорошили, что поездки за границу могут сорваться, если вы вакцинировались препаратом, закупленным у Индии. Все потому, что Covishield не входит в список официально разрешенных вакцин регулятором, которым является Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Официально компания регистрировала в Европе только свой основной препарат AstraZeneca, и бюрократия сделала свое.

Однако чуть позже в ЕМА разрешили государствам решать в частном порядке, какую вакцину для въезжающих лиц можно одобрить. Поэтому сразу несколько стран Европы открыли свои границы для привитых Covishield, в т.ч. и для граждан Украины.

Так, уже сейчас, пройдя полный курс вакцинации (две дозы) и имея при себе документ, подтверждающий это, вы сможете отдохнуть в Германии, Греции, Австрии, Эстонии, Испании, Словении и Ирландии. Также, согласно информации в СМИ, запрет на въезд для "уколовшихся" индийским препаратом сняты в Швейцарии и Исландии. Чуть позже появилась новость и про "одобрение" вакцины Нидерландами.

Интересно, что, судя по сообщениям мировых изданий, в Евросоюзе могли пойти на такой шаг после якобы "шантажа" со стороны индийских властей. Отмечается, будто в Индии заявили, что не будут одобрять признанные ЕС препараты для вакцинации, если объединение не сделает того же в ответ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, согласно исследованиям британских ученых, вакцинацию препаратами AstraZeneca и Pfizer вполне можно совмещать. Какой эффект это дает, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как в Греции граждан стимулируют к вакцинации против коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/1/7299076/index.amp
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ