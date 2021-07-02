Какие страны разрешили въезд туристам, вакцинированным Covishield

Украинцам, желающим провести отпуск в какой-нибудь из европейских стран, теперь есть из чего выбирать. Около девяти государств сняли существующий запрет на въезд для иностранных туристов, которые были привиты индийским аналогом вакцины AstraZeneca, Covishield. Информацию сообщает "Украинская правда".



Несколько стран ЕС разрешили въезд вакцинированным Covishield. Фото: The Quint

Несколькими днями ранее украинцев огорошили, что поездки за границу могут сорваться, если вы вакцинировались препаратом, закупленным у Индии. Все потому, что Covishield не входит в список официально разрешенных вакцин регулятором, которым является Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Официально компания регистрировала в Европе только свой основной препарат AstraZeneca, и бюрократия сделала свое.

Однако чуть позже в ЕМА разрешили государствам решать в частном порядке, какую вакцину для въезжающих лиц можно одобрить. Поэтому сразу несколько стран Европы открыли свои границы для привитых Covishield, в т.ч. и для граждан Украины.

Так, уже сейчас, пройдя полный курс вакцинации (две дозы) и имея при себе документ, подтверждающий это, вы сможете отдохнуть в Германии, Греции, Австрии, Эстонии, Испании, Словении и Ирландии. Также, согласно информации в СМИ, запрет на въезд для "уколовшихся" индийским препаратом сняты в Швейцарии и Исландии. Чуть позже появилась новость и про "одобрение" вакцины Нидерландами.

Интересно, что, судя по сообщениям мировых изданий, в Евросоюзе могли пойти на такой шаг после якобы "шантажа" со стороны индийских властей. Отмечается, будто в Индии заявили, что не будут одобрять признанные ЕС препараты для вакцинации, если объединение не сделает того же в ответ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, согласно исследованиям британских ученых, вакцинацию препаратами AstraZeneca и Pfizer вполне можно совмещать. Какой эффект это дает, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как в Греции граждан стимулируют к вакцинации против коронавируса.

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