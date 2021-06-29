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Почему вакцинацию AstraZeneca та Pfizer хотят совместить — ученые Оксфорда

Британские исследователи считают, что использование разных препаратов может показать более высокую защиту от коронавируса

сегодня, 19:02
Автор:

Вечканова Елена

Человечество продолжает бороться с коронавирусной пандемией, несмотря на ослабление карантинных мер во многих странах и удачное продвижение массовой вакцинации. Однако ученые по-прежнему ищут наиболее эффективный способ победить болезнь. По информации BBC, таким может стать "коллаб" разных препаратов против ковида.

Почему вакцинацию AstraZeneca та Pfizer хотят совместить — ученые Оксфорда

Препараты AstraZeneca и Pfizer можно использовать для "кросс-вакцинации". Фото: Guardian

В университете Оксфорда исследователи без устали занимаются усовершенствованием системы противокоронавирусной вакцинации. Последние опыты продемонстрировали, что если первую прививку сделать препаратом AstraZeneca, а затем использовать вакцину от Pfizer, то организм демонстрирует более мощную систему защиты от коронавируса.

При этом самой лучшей "охранной системой", которую может получить человек, по-прежнему считается вакцина от Pfizer — если ею сделать обе прививки. Однако если она будет получена лишь в качестве второй дозы, это приведет к весьма сходим результатам. Все дело в том, что американский препарат — уникальный в своем роде, ведь разработан на основе мРНК-частиц.

Интересно, что к варианту так называемой "кросс-вакцинации" предлагают прибегать только в критических ситуациях. К примеру, когда поставки необходимого препарата в стране закончились, а ревакцинация необходима. Или же в случае, если существуют противопоказания насчет вероятного образования тромбов (как известно, некоторые страны считают, что вакцина производства AstraZeneca способствует этому).

Однако, как утверждает профессор Оксфордского университета Мэттью Снейп, если существует возможность вакцинироваться обеими дозами одного и того же препарата, лучше использовать именно её.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому из украинцам стоит готовиться к, вероятно, обязательной вакцинации от коронавирусной болезни. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, что тяжелые последствия после вакцинации от коронавируса обрушились на молодую жительницу Лондона — Кортни Кинг. По утверждению женщины, ее вены и клетки крови "лопнули" после реакции на укол от Covid-19. 


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-57648774
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