Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию против COVID: кого коснется

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Елизавета Черных
В Миздраве Украины выступили с предложением не допускать детей без прививки от COVID в учебные заведения. Кроме того, предлагается внедрить обязательную вакцинацию для части взрослых граждан. Об этом сообщил в интервью изданию "Лига.life" замминистра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает издание "РБК-Украина".
Игорь Кузин - фото из открытых источников
С его слов, дети, не получившие вакцину от коронавирусного заболевания, могут выбрать надомный вариант обучениея.
Замминистра также подчеркнул, что в обязательном порядке должны получить прививку сотрудники сфер образования и обслуживания. Они, со слов Кузина, не должны появляться на рабочих местах без прививки.
Ранее портал "Комментарии" писал, что новая волна заболеваемости COVID может накрыть Украину уже осенью. Кроме того, остановить рост заболеваемости можно вакцинацией и карантинными ограничениями.
В материале нашего издания также можно прочитать, что Дельта-вариант коронавирусного заболевания способен передаваться за несколько секунд. Специалист утверждает, что человеку потребовалось несколько секунд, чтобы заразиться коронавирусом, когда незнакомец прошел мимо, совершая покупки в одном из магазинов города.
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Крысолов
сегодня, 11:46
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