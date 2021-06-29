Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию против COVID: кого коснется

В Миздраве Украины выступили с предложением не допускать детей без прививки от COVID в учебные заведения. Кроме того, предлагается внедрить обязательную вакцинацию для части взрослых граждан. Об этом сообщил в интервью изданию "Лига.life" замминистра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает издание "РБК-Украина".

Игорь Кузин - фото из открытых источников

С его слов, дети, не получившие вакцину от коронавирусного заболевания, могут выбрать надомный вариант обучениея.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", — подчеркнул главный санврач.

Замминистра также подчеркнул, что в обязательном порядке должны получить прививку сотрудники сфер образования и обслуживания. Они, со слов Кузина, не должны появляться на рабочих местах без прививки.

"Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это, скорее, собственный выбор человека", — сказал санврач.

Ранее портал "Комментарии" писал, что новая волна заболеваемости COVID может накрыть Украину уже осенью. Кроме того, остановить рост заболеваемости можно вакцинацией и карантинными ограничениями.

В материале нашего издания также можно прочитать, что Дельта-вариант коронавирусного заболевания способен передаваться за несколько секунд. Специалист утверждает, что человеку потребовалось несколько секунд, чтобы заразиться коронавирусом, когда незнакомец прошел мимо, совершая покупки в одном из магазинов города.

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