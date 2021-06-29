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Главная Новости Общество медицина Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию против COVID: кого коснется
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Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию против COVID: кого коснется

В обязательном порядке должны получить прививку сотрудники сфер образования и обслуживания

сегодня, 12:08
Автор:

Елизавета Черных

В Миздраве Украины выступили с предложением не допускать детей без прививки от COVID в учебные заведения. Кроме того, предлагается внедрить обязательную вакцинацию для части взрослых граждан. Об этом сообщил в интервью изданию "Лига.life" замминистра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает издание "РБК-Украина". 

Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию против COVID: кого коснется

Игорь Кузин - фото из открытых источников

С его слов, дети, не получившие вакцину от коронавирусного заболевания, могут выбрать надомный вариант обучениея.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", — подчеркнул главный санврач. 

Замминистра также подчеркнул, что в обязательном порядке должны получить прививку сотрудники сфер образования и обслуживания. Они, со слов Кузина, не должны появляться на рабочих местах без прививки. 

"Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это, скорее, собственный выбор человека", — сказал санврач.

Ранее портал "Комментарии" писал, что новая волна заболеваемости COVID может накрыть Украину уже осенью. Кроме того, остановить рост заболеваемости можно вакцинацией и карантинными ограничениями. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что Дельта-вариант коронавирусного заболевания способен передаваться за несколько секунд.  Специалист утверждает, что человеку потребовалось несколько секунд, чтобы заразиться коронавирусом, когда незнакомец прошел мимо, совершая покупки в одном из магазинов города. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/minzdrav-predlagaet-vvesti-obyazatelnuyu-1624955586.html
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Обусуждения

Крысолов

сегодня, 11:46

И это тупорылое убожество у нас замминистра. Мир свихнулся. Медицинских фашистов ждёт Нюрнберг-2 и они закончат жизнь в камере для приговорённых к пожизненному. Желательно им к мордам намертво приклеит маски - они ведь блеяли, что это очень здорово, комфортно и полезно. Так пусть им и будет здорово, комфортно и полезно. Специальное приглашение в одиночку для пропагандиста медицинского фашизма анестезиолога Брыля из Израиля. Этот кадр не должен уйти от наказания.

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