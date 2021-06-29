Когда начнется новая волна COVID-19: врач дал прогноз

Со слов врача-анестезиолога, ответственного за исследования препаратов против коронавируса одной из израильских компаний Бориса Брыля, новая волна заболеваемости COVID может накрыть Украину уже осенью. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на OBOZREVATEl.

Когда начнется новая вона COVID-19 - фото из открытых источников

Кроме того, специалист уверен, что остановить рост заболеваемости можно вакцинацией и карантинными ограничениями.

"Сначала заболеваемость растет, затем вводятся карантинные ограничения, затем заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез", — отметил Брыль.

Специалист также отметил, что Израиль, если сравнивать с Украиной, не ожидает осеннюю коронавирусную волну — там и "весеннюю не заметили", утверждает доктор.

Брыль также объяснил, почему в Украине сейчас фиксируют в основном легкое течение COVID:

"У нас привито около 80% взрослого населения... Дельта-коронавирус, конечно же, попал и к нам в страну, но болеют единицы – те, кто не привит. Но поскольку непривитыми остались молодежь и дети, соответственно, и течение болезни сравнительно легкое", — сообщил врач.

Напомним, что Дельта-вариант коронавирусного заболевания способен передаваться за несколько секунд. Специалист утверждает, что человеку потребовалось несколько секунд, чтобы заразиться коронавирусом, когда незнакомец прошел мимо, совершая покупки в одном из магазинов города.

Ранее портал "Комментарии" также писал, что граждане с диагностированными ВИЧ/СПИДом могут делать прививку от коронавирусного заболевания. Вакцинация для таких людей не несет вреда и дает такие же преимущества, как и остальным.





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