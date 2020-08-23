СМИ: Юлия Тимошенко заболела коронавирусом

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
23 августа, стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась
COVID-19. Вирус также обнаружили у ее родных. Такую информацию предоставило
издание "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.
Пока
неизвестно, в каком состоянии находится украинский политик и где она проходит
лечение. Сообщается лишь, что коронавирусной инфекцией также заразилась 40-летняя
дочь политика Евгения и ее супруг Артур Чечеткин.
Напомним,
что COVID-19 в Украине не сбавляет оборотов. За минувшие сутки в стране зафиксировали почти 2 тысячи новых зараженных. Больше всего новых случаев
зарегистрировали в столице Украины, а также Черновицкой и Ивано-Франковской
областях. Жертвами коронавируса стали 2 271 человек, из них 27 - за
вчерашний день.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало о том, что диагноз COVID-19 врачи подтвердили у председателя
Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша. Чиновник
сейчас находится на самоизоляции и проходит медикаментозное лечение, его
состояние стабильное.
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