СМИ: Юлия Тимошенко заболела коронавирусом

Сегодня, 23 августа, стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Вирус также обнаружили у ее родных. Такую информацию предоставило издание "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится украинский политик и где она проходит лечение. Сообщается лишь, что коронавирусной инфекцией также заразилась 40-летняя дочь политика Евгения и ее супруг Артур Чечеткин.

Напомним, что COVID-19 в Украине не сбавляет оборотов. За минувшие сутки в стране зафиксировали почти 2 тысячи новых зараженных. Больше всего новых случаев зарегистрировали в столице Украины, а также Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Жертвами коронавируса стали 2 271 человек, из них 27 - за вчерашний день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что диагноз COVID-19 врачи подтвердили у председателя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша. Чиновник сейчас находится на самоизоляции и проходит медикаментозное лечение, его состояние стабильное.

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