Коронавирус в Украине: опубликованы свежие данные

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией заболело еще 1987 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (+307).

Известно, что за время пандемии в стране официально подтверждено 104 958 случаев заболевания COVID-19. Побороть опасный вирус удалось 52 235 людям, из них 500 за минувшие сутки.

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Жертвами коронавируса в Украине стали 2 271 человек, 27 - за вчерашний день.

СНБО сообщает, что больше всего новых зараженных зафиксировали в столице Украины (+307), дальше идет Черновицкая (+213) и Ивано-Франковская области (+174). Наименьшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Херсонской (+2), Полтавской (+6) и Кировоградской (+8) областях.





Напомним, что жители столицы Украины станут первыми в стране, кого начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры со странами-разработчиками вакцин и хочет организовать сотрудничество. Если же переговоры пройдут успешно, в Украине запустят производство вакцины от коронавируса.

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