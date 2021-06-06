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Смертность от коронавируса: какое место Украины занимает в неутешительному топе

Лидерство по количеству новых инфицированных в мире до сих пор держит Индия

6 июня 2021, 08:00
Автор:

Данило Матюха

По сравнению с маем 2021 года Украина среди мировых стран по уровню распространения коронавирусной болезни с двенадцатого места спустилась ниже тридцатого. Об этом сообщает статистика сайта worldometers.

Смертность от коронавируса: какое место Украины занимает в неутешительному топе

Вакцинация - фото из открытых источников

Официальные данные свидетельствуют, что за 5 июня в ВОЗ зарегистрировали более 393 тысяч новых лиц, получивших положительный тест на COVID-19.

Наибольшее количество зараженных приходится на Индию (116 тысяч новых инфицированных), Бразилию (65 тысячи больных за сутки) и Колумбию (29 тысяч зарегистрированных случаев).

Мировую пятерку лидеров по инфицированности закрывают Аргентина (23,6 тысячи) и США (11,6 тысячи). Украина же в мировом антирейтинге занимает 31 место с показателем 1,8 тысячи новых носителей ковида. Однако среди европейских государств наша страна продолжает входить в десятку лидеров, занимая седьмое место.

Также в мировой статистике говорится о 9 тысячах официально зарегистрированных смертей от COVID-19. Это на три тысячи меньше, чем в прошлом месяце.

За все время пандемии от коронавирусной болезни излечилось более 156 миллионов человек. Сейчас ВОЗ насчитывает более 13 миллионов активных носителей COVID-19 по всему миру.

Ранее "Комментарии" писали, что с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат.

Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.



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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/
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