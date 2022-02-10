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Смартфон за вакцинацию: СМИ рассказали, какими могут быть устройства для людей 60+

Среди характеристик – стандарт высокоскоростной связи LTE

10 февраля 2022, 15:45
Автор:

Елизавета Черных
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Глава государства Владимир Зеленский анонсировал выдачу бесплатных и современных смартфонов украинцам старше 60 лет, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. По данным журналистов "Украинской правды", девайсы будут оснащены передней камерой и LTE. 

Смартфон за вакцинацию: СМИ рассказали, какими могут быть устройства для людей 60+

Смартфон за вакцинацию - фото из открытых источников

В издании отмечают, что камера на смартфонах, которые планируют выдавать вакцинированным украинским пенсионерам, может иметь разрешение 8 мегапикселей. Это нужно, чтобы смартфон мог производить идентификацию по лицу. Такая функция пригодится, к примеру, для оформления цифровой подписи в "Дії". 

Кроме того, устройства могут быть оснащены модулем NFC, с помощью которого можно бесконтактно расплатиться за товар или услугу. Это принцип работы виртуальных карт для выплат 1000 гривен за вакцинацию по программе "єПідтримка". 

Также среди характеристик журналисты выделяют стандарт высокоскоростной связи LTE.

Отметим, что инициатива президента по выдаче вакцинированным гражданам старше 60 лет смартфонов вызвала немало обсуждений. Многие украинцы с позитивом отнеслись к идее и сочли ее уважением к старшим людям. При этом некоторые граждане посчитали, что средства, которые власть планирует выделить на предоставление устройств, можно было бы потратить на увеличение пенсий или других соцвыплат. 

В экспертных кругах к инициативе отнеслись со скептицизмом. Многие специалисты считают, что смартфоны для пенсионеров нужно рассматривать как попытку улучшения своих электоральных перспектив и как попытку удержать рейтинг, который стремительно сокращается. 

Ранее на портале "Комментарии" сообщалось - Какие настройки не стоит менять, чтобы не навредить смартфону


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/10/682248/
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