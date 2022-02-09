Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу качественного и современного смартфона гражданам старше 60 лет, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Инициатива сразу же вызвала бурю обсуждений в обществе, а также среди компетентных экспертов, которые, в большинстве своем, скептически отнеслись к идее гаранта.

Украинцы оценили инициативу Зеленского выдавать смартфоны за вакцинацию - фото из открытых источников

Члены клуба "Комментарии" в Facebook также оценили инициативу с выдачей бесплатных смартфонам людям 60+.

Многие пользователи высказали негативное мнение об идее Владимира Зеленского. Читатели считают, что средства, которые могут быть потрачены на смартфоны, лучше выделить на улучшение финансового положения украинцев.

"Какие смартфоны? Враг у двери, а они телефоны раздают. Лучше бы пенсии людям повысили. Если пенсионеры не могут себе хлеба купить, а во многих селах интернета нет, то этот смартфон им не поможет. И еще б кто-то научил людей им пользоваться", " Пускай дарят не наши налоги, а за свои деньги", "Вряд ли этого что-то получится. Бесплатный сыр только в мышеловке", "Мечтатели. Деревья уже посадили", "Это уже высший уровень. После гречки перешли на смартфоны, а на армию у них нет", "А он точно будет как и 1000,вроде бы есть ,а получить не можешь", "Память у народа очень короткая ,что обещали, когда шли на выборы? А что выполнили? Наивные", — пишут в комментариях читатели.

При этом многим украинцам понравилась озвученная Зеленским инициатива, которую некоторые сочли уважением к старшему поколению и к народу:

"Это очень хорошая новость. Спасибо президенту за уважение к старшим", " Отличная идея, а вам все не так. Порошенко хоть бы шоколадку дал", " Скажите лучше "спасибо". Что людям дала предыдущая власть?", "А кто-то может отреагировать на это заявление положительно?Видимо, привыкли жить в негативе, а ждете реакции и помощи", "Вот кто получит, будет рад, а остальные пускай лопнут от зависти", "Главное что о народе беспокоятся. Каждому будут доступны услуги", — пишут пользователи.

Также некоторые читатели предположили, что смартфон вряд ли будет отечественной сборки. Украинцы считают, что в стране не развито соответствующее производство.

Ранее на портале "Комментарии" - Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!