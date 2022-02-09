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Елизавета Черных
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу качественного и современного смартфона гражданам старше 60 лет, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Инициатива сразу же вызвала бурю обсуждений в обществе, а также среди компетентных экспертов, которые, в большинстве своем, скептически отнеслись к идее гаранта.
Украинцы оценили инициативу Зеленского выдавать смартфоны за вакцинацию - фото из открытых источников
Члены клуба "Комментарии" в Facebook также оценили инициативу с выдачей бесплатных смартфонам людям 60+.
Многие пользователи высказали негативное мнение об идее Владимира Зеленского. Читатели считают, что средства, которые могут быть потрачены на смартфоны, лучше выделить на улучшение финансового положения украинцев.
При этом многим украинцам понравилась озвученная Зеленским инициатива, которую некоторые сочли уважением к старшему поколению и к народу:
Также некоторые читатели предположили, что смартфон вряд ли будет отечественной сборки. Украинцы считают, что в стране не развито соответствующее производство.
Ранее на портале "Комментарии" - Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников.
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