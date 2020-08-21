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Словения ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось

Словения обновила список стран "красной" зоны из-за коронавирусной эпидемии

сегодня, 11:29
Автор:

Таисия Ерохина

Словения внесла Украину в "красную" из-за коронавирусной пандемии. Поэтому правила въезда украинцев в эту страну ужесточили, о чем свидетельствует информация на сайте словенского правительства.

Так, с 21 августа те, кто постоянно или временно проживают в Украине, при въезде в Словению обязуются проходить 14-дневный карантин. Кроме нашей страны в список "красных" попали еще 74. В частности, изоляция требуется от граждан Хорватии, России, Молдовы, Израиля, Испании и других.

Словения ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось

Тогда как 19 стран Словения определила как эпидемиологически безопасные. Сюда, к примеру, отнесены Латвия, Грузия, Германия, Литва, Италия, Словакия и другие.

Напомним, в Египте решили изменить правила въезда в связи с тем, что в некоторых странах увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Отныне в аэропорту будут требовать по прибытии свежий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что появился обновленный список стран зеленой и красной зон. Так, в Минздраве сообщили, какие страны "позеленели", а какие - все еще находятся в "красной" зоне из-за коронавируса.


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