Египет ужесточает правила въезда: туристам выдвинули новое требование

С 1 сентября Египет, который сейчас открыт для туристов со всего мира, выдвинет новое требование для отдыхающих и гостей. Отныне в аэропорту будут требовать по прибытии свежий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN со ссылкой на Al-Ahram.

Сообщается, что в Египте решили ужесточить правила въезда в связи с тем, что в некоторых странах увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Поэтому в правительстве согласились с тем, что должны обеспечить здоровье своих гостей: теперь каждый из них по прибытии должен показать отрицательный тест на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем “Твиттере” призвал ООН ввести комендантский час во всем мире. По мнению чиновника, эти меры помогут и жить с пандемией, и бороться с ней. Отметим, что в Турции, которая открыла свои границы для туристов, количество случаев коронавируса превысило 250 000 человек. Более того, сейчас, согласно данным Фехреттина Коджа, в Турции находится 12 575 активных носителей.

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