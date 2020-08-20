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Египет ужесточает правила въезда: туристам выдвинули новое требование

В Египте решили изменить правила въезда в связи с тем, что в некоторых странах увеличилось количество инфицированных коронавирусом

сегодня, 10:57
Автор:

Елена Волкова

С 1 сентября Египет, который сейчас открыт для туристов со всего мира, выдвинет новое требование для отдыхающих и гостей. Отныне в аэропорту будут требовать по прибытии свежий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN со ссылкой на Al-Ahram. 

Египет ужесточает правила въезда: туристам выдвинули новое требование

Сообщается, что в Египте решили ужесточить правила въезда в связи с тем, что в некоторых странах увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Поэтому в правительстве согласились с тем, что должны обеспечить здоровье своих гостей: теперь каждый из них по прибытии должен показать отрицательный тест на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем “Твиттере” призвал ООН ввести комендантский час во всем мире. По мнению чиновника, эти меры помогут и жить с пандемией, и бороться с ней. Отметим, что в Турции, которая открыла свои границы для туристов, количество случаев коронавируса превысило 250 000 человек. Более того, сейчас, согласно данным Фехреттина Коджа, в Турции находится  12 575 активных носителей.


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