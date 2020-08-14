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Появился обновленный список стран зеленой и красной зон: что изменилось

В Минздраве сообщили, какие страны «позеленели», а какие - все еще находятся в «красной» зоне из-за коронавируса

сегодня, 15:50
Автор:

Таисия Ерохина
Появился обновленный список стран зеленой и красной зон: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень распределения стран по распространенности коронавирусной болезни. Документ появился на сайте Минздрава.

Всего в списке 194 страны, которые являются государствами-членами Всемирной организации здравоохранения. Так, в "красной" зоне оказались 55 государств (в отношении 15 - информация отсутствует). Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения. Среди "красных" стран: Россия, Румыния, Израиль, Испания, Ирак, Молдова, Армения, США и другие.

Тогда как Украина с показателем в 45,6 в списке заняла 71 позицию, соответствующую "зеленой" зоне. Всего среди безопасных стран оказались 124 государства. "Позеленели", в частности, Германия, Болгария, Франция и Греция. Вместе с ними в перечень включены Иран, Швеция, Швейцария, Азербайджан, Португалия, Дания, Польша, Беларусь, Хорватия, Турция, Великобритания, Египет, Канада, Италия и другие.

Ранее сообщалось, что у украинских туристов появилась возможность отправиться еще в четыре страны.


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