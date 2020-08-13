Украинцев ждут еще в четырех странах: новый перечень

Украинцы во время карантина смогут отправиться еще в четыре страны, а именно в Армению, Буркина-Фасо, Того и Чад. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Всего же гражданам Украины в условиях пандемии разрешен въезд в 42 страны.

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на четыре", - отметил глава МИД.

В частности, в Армению украинцы могут въехать при условии прохождения 14 дней самоизоляции.

Отметим, что без ограничений, но при определенных требованиях, нашим соотечественникам сейчас открыты двери в такие страны: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские, Коморские и Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Пакистан, Пуэрто -Рико, Сент-Люсия.

Ранее сообщалось, кому из украинцев позволят полеты в США.

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