Стало известно, кому из украинцев разрешат полеты в США

США возобновили выдачу виз украинским студентам. Об этом сообщила пресс-служба посольства Штатов в Украине.

Сообщается, что выдача виз была на паузе из-за вспыхнувшей в мире пандемии коронавируса.

"Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме – только для студентов. Мы возобновим предоставление услуг по получению других типов виз как только у нас появится такая возможность", – говорится в заявлении посольства США.

Штаты - одна из стран, в которые украинцы могут въезжать, в том числе и с туристической целью.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы, которые собираются лететь за границу, должны платить новую госпошлину. Сбор оплачивается в отдельности за каждого пассажира и каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины. Данный закон одобрили 256 нардепов, и он уже вступил в силу после публикации в “Голосе Украины”.

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