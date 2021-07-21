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Словакия открыла границы для украинцев: правила въезда

Украинским туристам следует полностью пройти вакцинацию

сегодня, 19:59
Автор:

Елизавета Черных

Власти Словакии разрешили въезд на территорию страны украинским туристам. Для того, чтобы попасть в страну, желающим необходимо пройти вакцинацию. Такой информацией поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет издание OBOZREVATEL.

Словакия открыла границы для украинцев: правила въезда

Словакия открыла въезд для украинцев - фото: из открытых источников

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", – сообщил министр иностранных дел в Twitter. 

Отмечается, что в стране применяются четыре вакцины против коронавируса. В частности, к перечню относятся препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Modernа и Johnson & Johnson.

Напомним, что массовая вакцинация набирает все больших оборотов: украинцы стремятся получить свою дозу противоковидного препарата, отстаивая немалые очереди в специально обустроенных пунктах. По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, со среды, 21 июля, на прививку может рассчитывать каждый совершеннолетний украинец.

Также Виктор Ляшко напомнил, что сейчас в Украине есть сразу четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac и Moderna. Последняя является самой "свежей" поставкой в Украину — её первая партия прибыла в страну на этих выходных.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине отменили запись на прививки против коронавируса через приложение Дия. Поскольку в стране начинается пятый этап вакцинации, то регистрироваться в приложении Дия уже не нужно. Теперь независимо от возраста и других факторов каждый украинец может сделать прививку против коронавируса. 




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Источник: https://news.obozrevatel.com/travel/news/slovakiya-otkryila-granitsyi-dlya-ukraintsev-kakie-trebovaniya.htm?_gl=1*5eik6c*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNjg3ODcyNC43OC4xLjE2MjY4ODQwMzQuMA..&_ga=2.17214521.1684376341.1626767873-22739544
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