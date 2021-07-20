В Украине стартует пятый этап вакцинации: что это значит

Массовая вакцинация набирает все больших оборотов: украинцы стремятся получить свою дозу противоковидного препарата, отстаивая немалые очереди в специально обустроенных пунктах. По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, со среды, 21 июля, на прививку может рассчитывать каждый совершеннолетний украинец.



С 21 июля вакцинироваться в Украине сможет каждый желающий. Фото из открытых источников

Как объяснил чиновник во время брифинга, в стране наконец-то запускают один из самых главных этапов вакцинации, пятый по счету. Это значит, что любой желающий, которому исполнилось 18 лет и у которого нет явных противопоказаний от лечащего врача к вакцинации, сможет присоединиться к процессу формирования коллективного иммунитета против коронавируса.

Также Виктор Ляшко напомнил, что сейчас в Украине есть сразу четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac и Moderna. Последняя является самой "свежей" поставкой в Украину — её первая партия прибыла в страну на этих выходных.

По мнению министра, сейчас украинцы обеспечены всем для свободного участия в процессе вакцинации. Это и сами препараты, и обученные медики, и другие элементы инфраструктуры. Более того — на последнем заседании с представителями областных госадминистраций местные чиновники получили указание открыть центры вакцинации во всех небольших городах, объединяющих вокруг себя районы.

Однако прививку можно получить не только в подобном заведении, но и с помощью сотрудников мобильных бригад. Но и здесь есть нюансы: такие бригады работают на выезде с рабочими коллективами, в которых насчитывается более 50 человек.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какая вакцина, по мнению Виктора Ляшко, является самой эффективной. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, для каких категорий населения противоковидные препараты могут оказаться абсолютно неэффективными.

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