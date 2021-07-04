Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

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Лиля Воробьева
Украинская команда заработала шестнадцать миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу. Об этом пишет Tribuna.com, ссылаясь на официальные данные с сайта УЕФА.
Сборная Украины по футболу (фото: 24 канал)
Выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9, 25 миллиона евро.
1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2: 1.
Еще 2 миллиона евро добавляются к выплате за выход команды в 1/8 финала. 3,25 миллиона евро национальная сборная заработала за выход в четвертьфинал чемпионата.
Следовательно, общая сумма украинской команды составляет шестнадцать миллионов евро.
Напомним, сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Украина покинула Евро-2020, уступив сборной Англии.
Футбольный поединок для нашей команды стал неудачным — уже на 4-й минуте Стерлинг отдал пас на Гарри Кейна, и форвард забил мяч в ворота Георгия Бущана.
Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм.
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