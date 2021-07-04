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Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

УЕФА выплатит Украинский ассоциации футбола большую сумму

сегодня, 17:37
Автор:

Лиля Воробьева

Украинская команда заработала шестнадцать миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу. Об этом пишет Tribuna.com, ссылаясь на официальные данные с сайта УЕФА.

Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

Сборная Украины по футболу (фото: 24 канал)

Выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9, 25 миллиона евро.

1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2: 1.

Еще 2 миллиона евро добавляются к выплате за выход команды в 1/8 финала. 3,25 миллиона евро национальная сборная заработала за выход в четвертьфинал чемпионата.

Следовательно, общая сумма украинской команды составляет шестнадцать миллионов евро.

Напомним, сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Украина покинула Евро-2020, уступив сборной Англии.

Футбольный поединок для нашей команды стал неудачным — уже на 4-й минуте Стерлинг отдал пас на Гарри Кейна, и форвард забил мяч в ворота Георгия Бущана.  

Вторая половина матча также началась для украинской сборной с гола от соперников — Гарри Магуайр забил его головой. Вскоре подопечные Андрея Шевченко пропустили мяч снова — Люк Шоу оформил второй удар, а Кейн сделал дубль ударом головой. Затем сборная Англии забила гол еще раз. На этот раз гол забил Джордан Хендерсон, причем это был его дебютный гол за команду.

Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.

Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты  национальной сборной не вышли на поле из-за травм.


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Источник: https://ua.tribuna.com/football/1098815932-sbornaya-ukrainy-zarabotala-16-mln-evro-prizovyx-za-evro-2020.html
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