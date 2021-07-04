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Сборная Украины проиграла Англии и покинула Евро-2020: подробности

Сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал

сегодня, 08:45
Автор:

Лиля Воробьева

К сожалению, украинская команда покинула Евро-2020, уступив в 1/4 финала одному из главных фаворитов чемпионата — сборной Англии. Об этом пишет "Униан".

Сборная Украины проиграла Англии и покинула Евро-2020: подробности

Украинская сборная (фото из открытых источников)

Наставник украинской команды решил сыграть против соперников с тремя центральными защитниками. Через мышечное перенапряжение на поле не вышел Руслан Малиновский.

Футбольный поединок для нашей команды стал неудачным — уже на 4-й минуте Стерлинг отдал пас на Гарри Кейна, и форвард забил мяч в ворота Георгия Бущана.  

В середине тайма травмировался Сергей Кривцов, и Шевченко выпустил вместо него Виктора Цыганкова. Таким образом тренер усилил атаку и перестроил игру команды.

В целом матч в первом тайме был достаточно ровным. В нашей команды был лучший момент у Романа Яремчука, который подошел с мячом до штрафной. Но он не смог обойти защиту Джордана Пикфорда. В то же время Бущан прекрасно отреагировал на опасный удар Деклана Райса.

Вторая половина матча также началась для украинской сборной с английского гола — Гарри Магуайр его забил головой. А вскоре подопечные Андрея Шевченко пропустили мяч снова — Люк Шоу оформил второй удар, а Кейн сделал дубль ударом головой.

Затем сборная Англии забила гол еще раз. На этот раз гол забил Джордан Хендерсон, причем, это был его дебютный гол за команду.

К сожалению, наши ребята не смогли забить гол престижа. Ближе всего к этой цели был Евгений Макаренко, но вовремя среагировал на его дальний удар Пикфорд.

Результат матча: Украина — Англия — 0: 4.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с Англией.



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Источник: https://sport.unian.net/football/sbornaya-ukrainy-razgromno-proigrala-anglii-i-pokinula-evro-2020-video-novosti-futbola-11471188.html?_gl=1*9f08rv*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNTM3NTI4Ni4xMC4wLjE2MjUzNzUyODYuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYy
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