Сколько украинских беженцев в ЕС хотят вернуться домой, – опрос

Каждый третий украинский беженец чувствует себя частью общества в принимающей стране, но столько же хотели бы вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), пишет издание "Комментарии", со ссылкой на "Politico".

Беженцы. Фото: из открытых источников

"Поскольку война затягивается, нам необходимо принять эффективные долгосрочные меры, которые позволят принимающим обществам и перемещенным лицам адаптироваться к потрясениям, вызванным этой войной", — заявил директор FRA Майкл О'Флаэрти.

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14 685 украинских беженцев, проживающих в десяти странах ЕС (Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Словакии и Испании), ответили на онлайн-опрос агентства в период с августа по сентябрь 2022 года.

Несмотря на то, что почти половина опрошенных заявили, что чувствуют себя подавленными, 61 процент опрошенных сказали, что с момента прибытия в принимающую страну они с оптимизмом смотрят в будущее.

Однако только треть респондентов имеет оплачиваемую работу, 79 процентов заявили, что сталкиваются с финансовыми трудностями.

Язык является основным препятствием для получения работы. Четверть опрошенных заявили, что не владеют языком страны, в которой сейчас живут, а 41 процент сказали, что владеют, но плохо.

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