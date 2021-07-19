Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных

Последний месяц лета, который для украинцев еще и запомнится празднованием 30-летней годовщины Независимости Украины, принесет сразу десять выходных дней. Как сообщает "Зеркало недели", самый длинный уик-энд, утвержденный властями, продлится четыре дня.



В августе 2021 года украинцы будут отдыхать десять дней. Фото из открытых источников

Особо расслабиться посреди месяца не удастся: из десяти выходных восемь попадают на стандартные субботы и воскресенья. Последних, к слову, в августе будет целых пять — из-за того, что первое число попадает в воскресенье. Суббот в августе придется на одну меньше — только четыре.

День Независимости, который в 2021 году многие ждут с особым восторгом, можно начинать праздновать с субботы, 21 августа. Все потому, что понедельник, 23 августа, был объявлен представителями Кабмина официальным выходным. Правда, отрабатывать его все же придется — в ближайшую же субботу, что попадает на 28 число.

Вместе с этим украинцы смогут отдыхать с 21 по 24 августа, сполна насладившись жаркими днями уходящего лета.

Кроме Дня Независимости, в августе украинцы уважат представителей Воздушных сил ВСУ (1 августа), аэромобильные войска (2 августа), строителей и ветеринарных врачей (8 августа). На 12 число, к слову, приходится Международный день молодежи, а 15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи. 19 августа не забудьте поздравить пасечников, 24 — авиаторов, 28 — дальнобойщиков, а 29 — шахтеров.





Также не следует забывать и о летних церковных праздниках. В августе православные христиане традиционно отметят три Спаса — медовый (14 августа), яблочный (19 августа) и ореховый (29 августа). 28 числа, к слову, также поклоняются памяти Пресвятой Богородицы Девы Марии, которая, согласно канонам, усопла в этот день.

Помимо этого, за празднованием Дня Независимости, не забудьте, что 23 августа отмечается еще один важный для украинского государства праздник — День Государственного флага.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что осенью в украинском календаре появится еще один праздник. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как отечественные власти собираются организовать празднование 30-летия Независимости Украины.

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